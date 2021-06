Paura in Grecia e Turchia: forte terremoto scuote le isole del Dodecaneso nel Mar Egeo, DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo Mb 5.1 è stata registrata alle 01:14 ora locale (00:14 in Italia) in Grecia, al largo delle isole del Dodecaneso, nel Mar Egeo.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma il sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro nei pressi delle isole di Nisiro e Kos e delle coste della Turchia.

L’evento è stato avvertito dalla popolazione vicino all’epicentro, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.