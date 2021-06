Terremoto in Sicilia, paura nella notte nel Catanese: scossa a Palagonia, avvertita a Caltagirone e Grammichele [DATI e MAPPE]

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è stato registrato nella notte a 1 km a sud da Palagonia (Catania).

La Sala Sismica INGV-Roma ha rilevato l’evento alle 00:58:19 ad una profondità di 21 km, localizzandolo a:

7 km da Militello in Val di Catania

8 km da Mineo

9 km da Ramacca e Scordia

36 km da Catania

44 km da Ragusa

45 km da Vittoria

49 km da Acireale

Secondo il servizio INGV “Hai sentito il terremoto”, il sisma è stato avvertito in particolare a Caltagirone, Catania, Grammichele, Santa Croce Camerina, Scordia, Vittoria, Militello in Val di Catania, Acate, Carlentini, Comiso.

Non risultano al momento danni a persone o cose.