Thales Alenia Space selezionata dall’ESA per fornire l’antenna di comunicazione dallo spazio profondo alla stazione di terra New Norcia

L’Alleanza Europea per le Antenne per lo Spazio Profondo (E-DSA²), formata da Thales Alenia Space, Schwartz-Hautmont e mtex antenna technology, è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per fornire la quarta antenna per le comunicazioni dallo spazio profondo alla nuova stazione di terra New Norcia, locata nei pressi di Perth, in Australia. Questa antenna di nuova generazione, lunga 35 metri, permetterà a ESA di incrementare le sue capacità di comunicazione in banda X, K e Ka e di completare la sua rete di antenne per il monitoraggio dei veicoli spaziali e la raccolta dei dati scientifici dalle missioni nel sistema solare, come il TGO della missione ExoMars, attualmente in orbita intorno al Pianeta Rosso e BepiColombo in viaggio verso Mercurio nonché le imminenti missioni come Euclid per l’osservazione astronomica e Juice verso Giove, entrambe con lancio previsto nel 2022. New Norcia fa parte della rete globale di stazioni di terra ESTRACK di ESA.

Nel consorzio, Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è il partner responsabile delle prestazioni complessive dell’antenna che entrerà in servizio nel 2024. Sarà anche responsabile dell’ingegneria di sistema, del sistema nel suo complesso, inclusi gli equipaggiamenti (RF, potenza, raffreddamento, ecc.). È la prima volta che Thales Alenia Space realizza questa nuova antenna per lo spazio profondo. La sfida consiste nel captare segnali estremamente deboli e rinviare segnali estremamente potenti, da e verso oggetti nello spazio lontano, per ricevere i dati scientifici e trasmettere istruzioni alle sonde di esplorazione.

Thales Alenia Space si affiderà all’expertise di Thales in Australia per definire i termini del contratto di ingegneria civile e per supervisionarne l’esecuzione, e di Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), responsabile a Malargue, in Argentina, della manutenzione di una delle tre antenne di cui ESA dispone nel mondo per le comunicazioni dallo spazio profondo.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati selezionati da ESA per questo progetto, che rappresenta una nuova sfida per Thales Alenia Space” – ha dichiarato Marc-Henri Serre, Vicepresidente Esecutivo per le Telecomunicazioni di Thales Alenia Space. “Realizzare un consorzio con una forte connotazione europea per raggiungere l’eccellenza nel settore innovativo delle antenne per lo spazio profondo, è stata la chiave per aggiudicarsi questo contratto. Con questo primo successo per il consorzio E-DSA2, possiamo guardare avanti e posizionare questa alleanza a lungo termine nel mercato istituzionale e oltre”.

La stazione di terra ad alte prestazioni New Norcia comprende un’antenna di oltre 600 tonnellate e utilizza attrezzature di punta, quali amplificatori ad alta potenza (HPA) da 20kW e amplificatori a basso rumore (LNA) criogenizzati a -260°. La stazione mira ad una efficienza ottica superiore al 90% e a una precisione di puntamento di 6 milligradi, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.