Tornado colpisce la regione di Hodonin, in Repubblica Ceca: interi comuni devastati [FOTO E VIDEO]

Forti temporali hanno colpito oggi la regione di Hodonín, in Repubblica Ceca, causando un devastante tornado, che si è lasciato dietro una scia di distruzione e di danni. Il villaggio di Lužice è andato completamente distrutto, come metà del villaggio di Hrušky è stato raso al suolo. Numerose famiglie sono rimaste senza elettricità, mentre i vigili del fuoco hanno chiesto alla popolazione di non uscire.

Nelle regioni di Hodonín e Břeclav i pompieri stanno affrontando centinaia di eventi e i telefoni di emergenza sono intasati. Secondo il vicesindaco del villaggio Hrušky, metà del villaggio è stata rasa al suolo. Numerose auto sono state scagliate contro le case, la chiesa è rimasta senza tetto. Il meteorologo locale Dagmar Honsová ha confermato che una tempesta supercellulare ha travolto Hodonín. Secondo Honsová, un tornado così devastante è apparso l’ultima volta nella Repubblica Ceca nel maggio 2018. I tornado si verificano in modo imprevisto, imprevedibile e nella Repubblica Ceca se ne formano un massimo di cinque all’anno. “Sulla scala Fujit, raggiungono un massimo di gradi F2, ovvero con una velocità del vento da 181 a 253 km/h“, ha aggiunto Honsová.