Meteo, violento tornado devasta la periferia di Chicago: oltre 100 case danneggiate e feriti [FOTO e VIDEO]

Un tornado ha colpito diverse comunità della periferia di Chicago, area densamente popolata, danneggiando oltre 100 case, abbattendo alberi e linee elettriche, provocando blackout e numerosi feriti. Almeno 5 persone, tra cui una donna in condizioni critiche, sono state ricoverate a Naperville, dove 16 case sono inagibili a seguito dei danni riportati e decine di case sono state danneggiate quando il tornado ha colpito intorno alle 23 di ieri, domenica 20 giugno. A Naperville, sono state riportate anche fughe di gas.

Le immagini mostrano numerosi alberi di grandi dimensioni abbattuti dal vento e danni a case e veicoli per tutto il percorso della tempesta (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). “Se non ci fossero vittime – e non ne sono state riportate a noi – sarebbe una grande notizia, considerata la popolazione dell’area, il livello di danni e il momento della giornata, dopo le 23 quando molte persone potrebbero dormire”, ha commentato Matt Friedlein, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale a Romeoville, in Illinois.

Il radar ha mostrato anche tempeste su diverse altre aree della periferia di Chicago e anche nell’Indiana nordoccidentale. La minaccia di venti distruttivi è rimasta per alcune ore mentre la linea delle tempeste si spostava sull’Illinois settentrionale e sull’Indiana nordoccidentale.

Altre forti tempeste hanno colpito altre zone del Midwest. Un tornado ha danneggiato diversi edifici e abbattuto linee elettriche e alberi nell’Iowa orientale. La maggior parte dei danni si è verificata nelle aree rurali vicino alla città di Bernard. Non sono stati riportati feriti.