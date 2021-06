Meteo, spettacolare tornado in Canada: le immagini del vortice minaccioso nelle campagne del Saskatchewan – FOTO e VIDEO

A causa dei temporali che hanno colpito il Saskatchewan occidentale, in Canada, martedì 15 giugno, sono state emesse allerta per tornado nel settore centro-occidentale della provincia. Un tornado si è sviluppato vicino D’Arcy. L’aspetto del vortice era talmente impressionante che gli utenti hanno inondato i social network delle sue immagini (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Nelle immagini, si vede il tornado minaccioso sullo sfondo delle campagne.

Spostandosi verso est, la tempesta ha prodotto diversi altri tornado, accompagnati anche da grandine, vicino a Fiske, McGee e Rosetown. Environment and Climate Change Canada (ECCC) ha confermato che si sono verificati 3 tornado durante il forte maltempo di martedì 15 giugno: un tornado EF0 vicino D’Arcy e due tornado a McGee, a cui l’agenzia non ha dato una classificazione.