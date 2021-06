Spazio: 3 astronauti cinesi in viaggio verso la Stazione orbitante Tianhe, al via la missione più lunga [FOTO]

I primi tre astronauti cinesi sono partiti verso la nuova stazione spaziale cinese per una missione con equipaggio della durata di 3 mesi, la più lunga finora programmata da Pechino.

Un razzo Long March-2F, con i 3 astronauti a bordo della navicella Shenzhou-12, è decollato alle 09:22 locali (le 03:22 in Italia) dal centro di lancio di Jiuquan nel deserto del Gobi.

E’ la prima missione cinese con equipaggio dal 2016 e la prima finalizzata a raggiungere la nuova stazione spaziale, ancora in fase di sviluppo. Gli astronauti attraccheranno al modulo principale, chiamato Tianhe. Dopo circa 10 minuti dal lancio, il vettore ha raggiunto l’orbita e la navicella Shenzhou-12 si è separata dal razzo.

L’emittente statale Cctv ha mostrato le immagini in diretta dall’interno del veicolo spaziale, con i tre astronauti che sollevavano le visiere del casco.

“Secondo le stime del centro di controllo aerospaziale di Pechino, il razzo Long March-2F ha inviato il veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-12 nell’orbita prestabilita. o pannelli solari si sono aperti con successo e ora possiamo affermare che il lancio di Shenzhou-12 è stato un completo successo,” ha affermato Zhang Zhifen, direttore del centro di lancio del satellite Jiuquan.

Il comandante della missione è Nie Haisheng, pilota dell’aeronautica militare dell’Esercito popolare di liberazione che ha già partecipato a due missioni spaziali. Appartengono alle forze armate anche gli altri due astronauti, Liu Boming e Tang Hongbo: il primo è un veterano, mentre il secondo è alla sua prima missione. Per prepararsi, l’equipaggio si è sottoposto a più di 6.000 ore di addestramento.

Gli astronauti sono stati salutati da funzionari dell’agenzia spaziale cinese, vertici militari e una folla di bambini che sventolavano fiori e bandiere e cantavano inni patriottici. I tre hanno salutato una folla di persone che sventolavano bandiere, quindi sono entrati nell’ascensore che li avrebbe condotti nel razzo, presso il centro di lancio di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina.

La missione rappresenta una questione di enorme prestigio in Cina, mentre Pechino si prepara a segnare il 100° anniversario del Partito Comunista al potere il 1° luglio con una massiccia campagna di propaganda.