Meteo, ultimo giorno di super caldo sull’Italia: punte di +45°C in Sicilia, +44°C in Calabria e +42°C in Puglia. Le temperature massime di oggi

Ancora una giornata di “canicola” un po’ su tutta l’Italia, con temperature roventi al Sud. Infatti, continua l’afflusso di una lingua d’aria ardente, proveniente dal territorio algerino-tunisino verso soprattutto le nostre regioni meridionali. Inoltre, lievi infiltrazioni di aria più umida occidentale sono state indotte sui settori alpini e prealpini dall’azione abbastanza ravvicinata di un cavo depressionario iberico.

Oggi, punte di +45°C in Sicilia, fino a +44°C in Calabria e +42°C in Puglia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 24 giugno 2021, in alcune località italiane: