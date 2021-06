Controllo delle zanzare e food packaging ecosostenibile: UniMi Innova premia 2 progetti dedicati all’ambiente

UniMi Innova, il primo hub dell’innovazione targato Università degli Studi di Milano, ha premiato, nel corso dell’evento “Dalla conoscenza al futuro”, che si è svolto mercoledì 16 giugno, due progetti dedicati all’ambiente dedicati al controllo delle zanzare e al food packaging ecosostenibile.

Nello specifico, i progetti sono stati presentati nell’ambito del programma di scouting della Statale Seed4Innovation, uno strumento per individuare progetti di innovazione all’interno della comunità accademica, organizzato da Fondazione UNIMI in collaborazione con la Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze dell’Università degli Studi di Milano. Il programma si propone di seguire tutto l’iter del progetto, dalle fasi di implementazione all’incontro con possibili partner industriali fino alla copertura di parte dei costi per sostenere le prime sperimentazioni. La rete dei mentor di Fondazione Unimi permette di favorire lo scambio e l’acquisizione di competenze al fine di accompagnare i progetti alla maturazione fino e al mercato.