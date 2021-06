Vaccini, la situazione in Italia: l’87% degli over 60 è già vaccinato, record in Puglia

La campagna vaccinale in Italia procede sempre più veloce, e il target messo più a rischio dal virus è praticamente al sicuro: l’87% degli italiani con più di 60 anni, infatti, hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino, e quelli che non hanno completato il ciclo lo faranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Soltanto un anziano su dieci, quindi, non è vaccinato in Italia. Il record è della Puglia, dove il 92% degli over 60 è vaccinato, mentre la Regione con meno anziani vaccinati è la Sicilia che comunque si ferma ad un ottimo 76% di vaccinati.

Se questo vaccino funzionerà, quindi, anche con la nuova ondata di contagi che l’Italia fronteggerà in autunno, assisteremo ad un aumento di casi a cui non dovrebbe seguire un aumento di ricoveri e decessi. Considerando che più del 95% dei morti e dell’80% dei ricoveri è di over 60, abbiamo già raggiunto il target che ci dovrebbe garantire un crollo della mortalità e una certa serenità nei reparti ospedalieri. A meno che il contagio non dipenda da una variante resistente ai vaccini e quindi queste vaccinazioni si saranno rivelate inutili.