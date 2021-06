Incendi in Puglia: vasto rogo tra Gioia del Colle e Laterza, in fiamme ettari di Murgia [FOTO]

Da oltre 12 ore un vasto incendio sta divampando nel territorio compreso tra Gioia del Colle e Laterza: in fiamme ettari di Murgia in località Fra Gennaro, macchia mediterranea e alberi.

Sul posto Vigili del Fuoco, squadre ARIF e un Canadair.

Alcuni anni fa – segnala il nostro affezionato lettore Franco Labarile – la stessa zona è stata interessata, in località Lama Carvotta, da un altro incendio che ha distrutto ettari di pineta, minacciando anche molte aziende agricole della zona.