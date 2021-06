Viaggio nello spazio con Jeff Bezos: uomo si aggiudica un posto all’asta per 28 milioni di di dollari

Il prossimo 20 luglio, è in programma il volo del razzo ‘New Shepard’ costruito da Blue Origin, societa’ attiva nel settore dello spazio creata da Jeff Bezos nel 2000, che inaugurerà una nuova era del turismo spaziale. A bordo, insieme allo stesso Bezos e al fratello Mark, ci sarà anche il vincitore dell’asta in cui era in vendita un posto per il viaggio nello spazio: l’uomo si è aggiudicato il biglietto per 28 milioni di dollari. La sua identita’ sara’ resa nota nelle prossime settimane.

L’asta online aveva preso il via a maggio e giovedi’ l’offerta era di 4,8 milioni di dollari. Alla fase finale dell’asta, durata meno di dieci minuti, hanno partecipato una ventina di persone.