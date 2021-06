Yogurt richiamato dai supermercati: pericolo per la salute dei consumatori [MARCHIO & LOTTO]

La Migros richiama lo “Yogurt al cioccolato bio Fairtrade”. Il richiamo è dovuto a una dichiarazione lacunosa relativa al contenuto del prodotto. In un controllo interno, gli allergeni non dichiarati nocciola, mandorla e soia sono stati trovati nello yogurt. I consumatori allergici, avverte la nota, sono pregati di non consumare il prodotto in questione. Per tutti gli altri consumatori il prodotto non crea problemi.

Il richiamo concerne il seguente articolo:

Nome: Yogurt al cioccolato bio Fairtrade

Numero d’articolo: 205021900000

Da consumarsi preferibilmente entro il: 16.07.

Prezzo di vendita: Fr. 0.85

Punti vendita: supermercati Migros, Migros Online e Migrolino

Il prodotto interessato era in vendita nelle cooperative Migros di tutta la Svizzera, su Migros Online e da Migrolino. Nel frattempo lo yogurt interessato è stato rimosso dagli scaffali. I clienti che hanno acquistato oppure ordinato il prodotto interessato possono riportarlo indietro; il prezzo di vendita verrà loro rimborsato. Chi non soffre di allergie può invece consumare il prodotto senza problemi.