Maltempo in Cina: a Pechino 90% di precipitazioni in più nella stagione delle piogge in corso

Pechino ha registrato il 90% di precipitazioni in più rispetto alla media nella stagione delle piogge in corso, secondo quanto emerso dai dati di giugno e inizio luglio. Nella capitale cinese sono stati rilevati 287,2 mm di pioggia dal 1° giugno alle 8 del mattino del 13 luglio, pari al 90% in più del dato medio registrato tra il 1981 e il 2010, ha spiegato Guo Jinlan, esperto del centro meteorologico di Pechino. Il meteorologo ha precisato che finora quest’anno sono caduti sulla città 354,1 mm di pioggia, quasi il 60% in più della norma.

Il servizio meteorologico nazionale ieri ha reso noto che i rovesci più intensi della stagione delle piogge in corso hanno sferzato la capitale cinese dalla sera dell’11 luglio alla mattina del 13, con una media di 114,2 mm di pioggia.