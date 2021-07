Aeronautica Militare, accordi con Cnr e Thales Alenia per il volo umano spaziale

Firma, a Roma il 15 luglio alle ore 12 alla Casa dell’Aviatore in viale dell’Università, di due importanti accordi tesi a valorizzare le conoscenze e le competenze dell’Aeronautica Militare nel settore aero-spaziale ed in particolare del volo umano spaziale, settore nel quale la Forza Armata – coerentemente con le linee programmatiche del ministero della Difesa – ha la competenza per la gestione operativa e la sperimentazione in microgravità. Gli accordi verranno siglati dal capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, rispettivamente con la professoressa Maria Chiara Carrozza, presidente del consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), e con l’ingegnere Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. Un nuovo ambito strategico, quello dell’accesso alle orbite basse terrestri, al quale si sta guardando con sempre maggiore attenzione, anche tramite il volo umano spaziale, nell’ottica di accrescere la competenza ambientale della Difesa ed incrementare il livello di protezione delle infrastrutture spaziali nazionali.

Si aggiunge, all’avvio dei due importanti accordi, anche la firma di un primo contratto tra Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, realtà dell’industria nazionale leader mondiale nell’ambito delle infrastrutture spaziali, e la Società Axiom Space, società americana selezionata dalla NASA per la realizzazione dei primi moduli spaziali che formeranno il segmento commerciale della Stazione Spaziale Internazionale, la quale sceglie l’Italia per implementare questo nuovo e sfidante progetto volto ad ulteriormente espandere la presenza umana nello spazio. In tale collaborazione sarà coinvolto anche personale dell’Aeronautica Militare che, in occasione di un ciclo di addestramento presso la sede di Axiom di Houston, in Texas, fornirà supporto alle fasi di analisi, progettazione, ingegnerizzazione e messa in opera dei moduli.

Gli accordi, che si inseriscono in una più ampia cornice di sinergie che l’Aeronautica Militare sta sviluppando con il mondo delle istituzioni, quale ad esempio il recente accordo siglato con la Regione Emilia Romagna, dell’industria e della ricerca scientifica, oltre a riconoscere un reciproco interesse nell’ambito dei rispettivi compiti d’istituto nel settore del volo spaziale umano, della Space economy e del Commercial Spaceflight, rafforzano la cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca e realtà dell’industria nazionale ed internazionale e rimarcano il ruolo di eccellenza acquisito dall’Italia nell’ambito della ricerca scientifica e delle capacità industriali nel settore aerospaziale.