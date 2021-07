Agrigento: Scala dei Turchi invasa dai turisti al tramonto, “al calar del sole diventa sicura?” [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

“Succede che durante la giornata il servizio civico organizzato dal comune di Realmonte, bene o male, riesca ad impedire l’accesso dei turisti sulla Scala dei turchi, posta sotto sequestro dalla Procura di Agrigento. Ma al tramonto, quando il servizio viene sospeso, la Scala dei turchi viene presa d’assalto e invasa dai turisti, che penetrano dentro l’area interdetta, per assistere al calar del sole“: è quanto segnala, in una nota, l’associazione Mareamico Agrigento.

“Sorge spontanea una domanda: durante il tramonto la Scala dei turchi diventa sicura ed i possibili crolli non possono avvenire? Perché non viene esteso il servizio di guardiania e controllo durante tutte le ore di luce? Perché sono terminati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine? Perché la Capitaneria dirotta tutte le segnalazioni verso altre Forze dell’Ordine?

Aldilà di ciò che che deciderà il processo penale e quello civile nei confronti del legittimo proprietario della Scala dei turchi, noi speriamo solo che non accada nulla di grave ai turisti indisciplinati, durante questa difficile estate!”