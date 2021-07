Allarme incendi in Sardegna: oggi centinaia di ettari in fiamme, mezzi aerei in azione su tutto il territorio

È una giornata drammatica dal punto di vista degli incendi quella che sta per concludersi in Sardegna. Con 30 roghi segnalati su tutto il territorio regionale, solo oggi sono andati in fiamme quasi 120 ettari di campagne, pascoli e boschi. Otto incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei.

A Uta, Città metropolitana di Cagliari, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Qui l’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 10.22. Nelle campagne di Pabillonis, Sud Sardegna, sono intervenuti un elicottero leggero e il Super Puma provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Il rogo ha percorso una superficie di circa 10 ettari di coltivi e canneti Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.24.

A Telti, in Provincia di Sassari, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Limbara e Alà dei sardi. L’incendio ha percorso una superficie di circa quattro ettari di pascolo arborato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.30. A Riola Sardo, Oristanese, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Qui le fiamme hanno percorso una superficie di circa tre ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.10.

A Tortolì, Ogliastra, intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di boschi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17 circa. A Ozieri, in Provincia di Nuoro, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela e il Super puma decollato dalla base di Fenosu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 70 ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.15. A Luras, in Gallura, sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di limbara e Alà dei sardi. L’incendio ha percorso una superficie di circa quattro ettari di macchia mediterranea e vigneti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.25. A Nurri, Sud SARDEGNA, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Il rogo ha percorso una superficie di circa 15 ettari di seminativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.35.