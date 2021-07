Le temperature alte e il vento che sferza la Sardegna in queste ore hanno portato la Protezione Civile regionale ad emettere un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio. Per la giornata di domani, giovedi’ 15 luglio, ancora pericolosita’ alta – codice arancione – nel Cagliaritano e in altre zone dell’isola, come la fascia tra Santa Teresa Gallura e Orosei e la parte sud-orientale dell’Isola, tra Cagliari, Villasimius e Costa Rei (comprese le zone interne).