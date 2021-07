Maltempo Milano: continua l’allerta arancione per temporali

MeteoWeb

Resta fino alle 8 di domani, mercoledì 28 luglio, l’allerta arancione (moderata) per il rischio temporali forti sul nodo idraulico di Milano, come confermato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Il Comune di Milano, si legge in una nota, è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.