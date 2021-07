Allerta Meteo della Protezione Civile, temporali e venti forti al Nord: allarme rosso in Lombardia – MAPPE e BOLLETTINI

MeteoWeb

Un’area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo le regioni settentrionali del nostro Paese, attivando fenomeni temporaleschi sparsi che, entro la prossima notte, raggiungeranno tutto il nord e la Toscana settentrionale. A tale passaggio temporalesco si assocerà una ventilazione sostenuta sulla Liguria e sull’appennino settentrionale in estensione, dalle prime ore di domani, a tutte le aree appenniniche centrali e a parte di quelle meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalle prime ore di domani ad Emilia-Romagna, Liguria e Toscana centro-settentrionale. Inoltre, dalle prime ore di domani sono attesi venti da forti a burrasca sud-occidentali su Liguria, Toscana, Marche, sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e localmente sulla Puglia settentrionale. Previste mareggiate lungo le coste di Liguria e Toscana.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le giornate di oggi e domani allerta rossa sulle Prealpi occidentali in Lombardia, allerta arancione, sempre per oggi e domani, su gran parte della Lombardia, allerta gialla, per la giornata di domani su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 31 luglio 2021

Precipitazioni:

– sparse, tendenti a diffuse in serata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale e sui settori alpini, prealpini e di alta pianura della Lombardia occidentale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati;

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori alpini e prealpini della Lombardia e su Trentino e settori alpini del Veneto, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte e Lombardia e su Liguria centro-occidentale, Alto Adige, Valle d’Aosta e settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, elevate sull’Emilia-Romagna, nelle zone pianeggianti interne e versanti adriatici delle regioni centrali e sulla Campania, con punte molto elevate su Romagna, Marche, Umbria e Lazio.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sui rilievi più alti della Sardegna; forti sud-occidentali sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 agosto 2021

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali del Piemonte, settori alpini e prealpini e di alta pianura della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sul Friuli Venezia Giulia e sui settori alpini e prealpini della Lombardia;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Liguria e Lombardia e su Emilia, Appennino romagnolo , Toscana centro-orientale e Umbria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle citate zone del Nord, deboli su quelle del Centro.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, da elevate a molto elevate sui versanti adriatici delle regioni centrali e sulla Campania, localmente elevate sulle zone pianeggianti e vallive interne del Lazio.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino centro-settentrionale, campano e lucano e sui rilievi più alti della Sardegna, con raffiche di caduta sui versanti adriatici di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e sulla Puglia settentrionale; da forti a burrasca sud-occidentali sulle coste toscane a nord dell’Elba e sulla Sardegna settentrionale.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure, molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna e il Tirreno centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 agosto 2021

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, prevalentemente nella prima parte della giornata con fenomeni a carattere di rovescio o temporale, sui settori pianeggianti, costieri e orientali del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna, sui restanti settori del Friuli Venezia Giulia e su settori alpini e pedemontano del Piemonte, settori alpini, prealpini e di pianura orientale della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini, prealpini e di bassa pianura del Veneto, Emilia, Liguria e alta Toscana, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime da elevate a molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, localmente elevate sulla Campania

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo, umbro-marchigiano, molisano, campano e lucano.

Mari: molto mosso, inizialmente agitato a ridosso delle coste toscane, il Mar Ligure; molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna e il Tirreno centrale, con moto ondoso in attenuazione.

