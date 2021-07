Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per vento e temporali dalla mezzanotte

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo per temporali e per vento sull’Emilia-Romagna, dalla mezzanotte a quella di domani. L’avviso è stato diramato da Arpae e Protezione Civile regionale.

Nella giornata di domani, “a partire dalle prime ore del mattino, si prevedono temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale della regione. Sono inoltre previsti venti di burrasca (63-75 km/h) lungo tutto il crinale appenninico,” si legge nel bollettino. “Allerta gialla per temporali sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; e vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN“.