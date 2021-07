Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità gialla per temporali e frane

MeteoWeb

Nuova allerta gialla in Emilia-Romagna per temporali e frane dalla mezzanotte del 16 a quella del 17 luglio. “Per la giornata di venerdi’ 16 luglio – si legge nel bollettino di Arpae e Protezione civile regionale – e’ previsto un afflusso di aria fredda da nord che contribuira’ a generare condizioni di spiccata instabilita’. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati“. I fenomeni “potranno verificarsi gia’ dalle prime ore della notte tra giovedi’ 15 e venerdi’ 16 in particolare sul settore occidentale della regione, per poi estendersi al resto del territorio nel corso della giornata”.