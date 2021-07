Allerta Meteo Emilia-Romagna: scatta il codice giallo per forti temporali, vento e grandinate

“Per la giornata di martedì 13 luglio si confermano condizioni di spiccata instabilità dovuta al transito di un sistema perturbato sulla nostra regione. Si prevedono temporali, localmente di forte intensità, che interesseranno l’intero territorio regionale. Associate ai fenomeni si segnalano raffiche di forte intensità e probabile grandine; inoltre lungo la fascia appenninica sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore“: Protezione Civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emesso un’allerta meteo gialla valida fino alla mezzanotte del 15 luglio per forti temporali su tutto il territorio regionale e per vento forte.

“Per la giornata di mercoledì 14 luglio sono previsti venti di burrasca (62-74 km/h) lungo la fascia appenninica e non si escludono temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Sono inoltre previste ancora condizioni di instabilità lungo i rilievi e sulla pianura occidentale della regione, a cui potranno essere associati fenomeni temporaleschi sparsi,” si precisa in una nota.

“Dalle ore 12:00 di martedì 13 luglio allerta GIALLA per temporali sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN. Dalle ore 00:00 di mercoledì 14 luglio alle ore 00:00 di giovedì 15 luglio allerta GIALLA per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN“.