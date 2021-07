Allerta Meteo Estofex, ancora forti temporali al Nord Italia: rischio di eventi estremi, grandinate e tornado

MeteoWeb

Dopo i forti temporali in Piemonte e in Lombardia, anche oggi il maltempo continuerà a sferzare il Nord Italia.

Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso allerte anche per le nostre regioni settentrionali.

In dettaglio:

Un’allerta livello 3 è stato emessa relativamente al bordo settentrionale delle Alpi, in Austria, principalmente per grandine, raffiche di vento e intense precipitazioni. Stesso livello di allerta anche per parti del Nord Italia, dove Estofex non esclude la possibilità di formazione di tornado.

È stata emessa un’allerta meteo livello 2 per la circostante regione delle Grandi Alpi principalmente a causa degli stessi fenomeni ma con minore probabilità di eventi estremi.

Un’allerta livello 2 è stata emessa per la Germania nord-orientale fino alla Danimarca principalmente per intense precipitazioni.

È stato emesso un livello 1 per parti dell’Europa centrale per forti piogge, compresa la Polonia orientale

Un’allerta livello 1 è stata emessa per la Spagna orientale sia per piogge intense che per vento forte. Un livello 1 è stato emesso anche per la Turchia settentrionale e per parti della Russia nordoccidentale.

Una depressione è situata sull’Europa occidentale, con centro indipendente sulla Francia nordoccidentale e sul Mare del Nord. L’Europa centrale e orientale si trovano sul fianco anteriore in un flusso di livello superiore diffluente. In tutta questa zona sono presenti masse d’aria calda e umida.

Relativamente all’area alpina, Nord Italia compreso, Estofex prevede un alto grado di organizzazione delle tempeste in multicelle e supercelle, dati gli elevati valori di shear.

Mentre inizialmente si potrebbero registrare principalmente grandinate e forti raffiche di vento, il raggruppamento aumenterà la possibilità di precipitazioni estreme. Alto il rischio di forti raffiche di vento.

Sono previsti eventi estremi, isolati o sparsi.

Nelle pianure dell’Italia settentrionale, i modelli indicano anche la possibilità di uno o due tornado.

