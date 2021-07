Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia: attenzione a grandine di grandi dimensioni, forti venti e tornado

Violenti temporali hanno iniziato a colpire il Nord Italia già nella seconda parte della giornata di ieri, mercoledì 7 luglio, ma oggi i fenomeni saranno ancora più intensi e diffusi. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello di 2 per il Nord Italia per forti tornado, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Livello 2 anche per Repubblica Ceca centrale e Polonia centrale per forti venti e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per la Germania nordoccidentale per forti piogge.

Livello 1 per gli stati baltici per forti venti e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per la Finlandia settentrionale e la Russia nordoccidentale per forti venti e tornado.

Livello 1 per la Turchia settentrionale e il Mar Nero occidentale per forti piogge.

Livello 1 per l’area del Caucaso per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Gli avvisi hanno validità fino alle 8 (ora italiana) di domani, 9 luglio.

Una depressione sull’Europa occidentale raggiungere i settori centrali del continente. Un’impressionante depressione a onda breve ai medi livelli ruota intorno al suo asse e si avvicina rapidamente al Nord Italia e alle Alpi. Attesa ciclogenesi lungo il limite frontale che si estende dalle Alpi alla Polonia centrale. questo limite frontale divide le masse d’aria calde sui Balcani dall’aria umida e più fredda ad ovest.

Nord Italia e Alpi meridionali

Una massa d’aria umida ai bassi livelli si sovrapporrà con a forti lapse rates. Previsto un CAPE di circa 1.000J/Kg. Le tempeste si svilupperanno sulle Alpi intorno a metà giornata e si diffonderanno verso est. Un forte shear verticale del vento consentirà la formazione di supercelle in grado di produrre grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Inoltre, sono previsti tornado che potranno essere forti o persino violenti. Probabili cluster di tempeste. Esiste l’alto potenziale di maltempo estremo, se si dovesse sviluppare un CAPE sufficiente.

