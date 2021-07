Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per temporali

Un’allerta meteo gialla e’ stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a causa dei temporali previsti per domani, giovedì 8 luglio. Fino al pomeriggio, il cielo sara’ in prevalenza sereno o poco nuvoloso e il caldo afoso. Dal pomeriggio-sera sono probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi Carniche e Carnia, possibili poi anche in pianura e con minor probabilita’ sulla costa. Sara’ possibile qualche temporale forte.

Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – puo’ comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilita’ dei pendii con interruzioni della viabilita’ e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.