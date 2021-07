Allerta Meteo, il Ciclone che ha devastato il centro Europa si sposta sull’Italia: allarme maltempo estremo al Sud nel weekend

MeteoWeb

Il maltempo ha messo in ginocchio l’Europa centrale a causa di un violento ciclone che ha provocato piogge torrenziali tra Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Le precipitazioni più abbondanti hanno colpito la Germania con 184mm a Nachrodt-Wiblingwerde, 176mm ad Hagen, 175mm ad Altena, 162mm a Werdohl, 161mm a Orsbach, 160mm a Neuenrade, 158mm a Rheinbach, 146mm a Lüdenscheid. Piogge torrenziali anche negli altri Paesi alluvionati, con 109mm a Charleroi, 101mm a Lussemburgo, 79mm a Maastricht.

La zona più colpita è stata quella occidentale della Germania, ma su tutta l’area alpina settentrionale si sono verificate piogge torrenziali con picchi superiori ai 100mm tanto che in Svizzera laghi e fiumi hanno raggiunto i livelli massimi in quasi tutto il Paese, e in modo particolare nelle zone settentrionali.

Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone di origine nord atlantica che ha anche fatto crollare le temperature su valori quasi autunnali in gran parte d’Europa, portando un’ondata di fresco anomalo in piena estate. Stamattina all’alba, le temperature minime registrate sono state decisamente basse un po’ ovunque, addirittura inferiori ai +10°C nelle pianure e nei fondovalle dell’area alpina settentrionale (Germania meridionale, Austria occidentale e Svizzera), ma anche nel Regno Unito, in Norvegia, Svezia e nel nord della Spagna:

Anche in Italia le temperature sono sensibilmente diminuite dopo il caldo esagerato delle scorse settimane, e adesso c’è grande preoccupazione per l’arrivo del maltempo proveniente proprio dall’Europa centrale. Il ciclone che ha flagellato Germania, Belgio e Paesi Bassi si sposterà domani, Sabato 17 Luglio, sul mare Adriatico e poi Domenica 18 raggiungerà lo Jonio.

Le conseguenze di questo ciclone sull’Italia saranno molto pesanti, in termini di piogge e temporali. I fenomeni saranno anche più violenti rispetto a quelli che hanno colpito l’Europa centrale, perchè il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e il caldo latente ai bassi strati sulla superficie del mar Mediterraneo innescherà fenomeni più estremi in termini di intensità pluviometriche, grandinate e trombe d’aria. Ci aspettiamo quindi al Centro/Sud Italia fenomeni molto violenti, con tornado soprattutto sulle coste, piogge torrenziali (oltre 100mm), grandinate. Le zone più colpite saranno quelle centromeridionali Sabato (Abruzzo, Molise, Gargano e Campania), e l’estremo Sud domenica (Calabria e Sicilia).

