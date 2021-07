Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: codice giallo per piogge, temporali e vento

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un‘allerta meteo di color giallo, valida da oggi pomeriggio fino alle 6 di domani, per piogge, temporali e vento previsti nelle prossime ore sulla regione. Una depressione proveniente dalla Francia – si legge nell’avviso – si sposta verso il Nord Italia e dal pomeriggio interessera’ anche il Triveneto, determinando l’afflusso di correnti mediterranee umide e instabili, inizialmente sui monti e zone occidentali della regione. In serata, col passaggio del fronte associato alla depressione, l’instabilita’ sara’ piu’ diffusa per poi attenuarsi nel corso della notte.

Nel pomeriggio sono possibili temporali con piogge anche intense, piu’ probabili sulla zona montana e in genere a ovest, meno sulle altre zone; sulla costa soffiera’ Scirocco moderato, sui monti vento sostenuto da sud specie in quota. Dal tardo pomeriggio e fino a tarda sera temporali piu’ diffusi, specie sui monti e su alcune zone della pianura, meno frequenti sulla costa orientale. Per tutto il periodo, dal pomeriggio e fino alla notte, qualche temporale potra’ essere forte. Nel notte probabilmente le piogge e i temporali saranno progressivamente meno frequenti e meno intensi.

Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – puo’ comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilita’ dei pendii con locali interruzioni della viabilita’ e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.