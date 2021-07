Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, domani temporali intensi e forti piogge: attenzione a campeggi ed eventi

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha indicato una allerta meteo gialla per domani, domenica 1 agosto, su tutto il territorio regionale. Secondo la Protezione Civile, temporali e piogge abbondanti potrebbero comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilita’ dei pendii con locali interruzioni della viabilita’ e problemi connessi ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Per questa ragione, si raccomanda la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento. Si raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l’attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti.