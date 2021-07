Meteo Sicilia, nuova allerta per ondate di calore: domani livello arancione a Palermo, ancora alto il rischio incendi nell’isola

MeteoWeb

Prosegue l’ondata di calore che sta investendo tutta la Sicilia, così come tutto il Centro-Sud. Per domani, giovedì 29 luglio, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di pre-allerta per il rischio incendi in tutte le province, con una particolare attenzione nelle province di Catania ed Enna, dove la pericolosità è considerata alta (stato di attenzione).

Allerta anche per le ondate di calore: domani livello 2 (arancione) a Palermo, mentre per venerdì 30 agosto, il livello salirà a 3 (rosso).

Di seguito, i dettagli del bollettino.