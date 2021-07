Allerta Meteo Liguria: codice giallo per temporali sul settore centrale della regione e sui versanti padani

MeteoWeb

Dopo un periodo dal punto di vista meteorologico prettamente estivo, la Liguria sta per vivere una fase instabile con rovesci e temporali localmente anche forti, in particolare sul settore centrale della regione e i versanti Padani. ARPAL ha, dunque, emanato per domani, lunedi’ 26 luglio, l’allerta gialla per temporali. Interessati i versanti Padani di Ponente e di Levante (le zone D ed E) e il settore centrale della regione (zona B). L’allerta scatterà alle ore 6.00 e si concluderà alle 15.00.

Dopo alcune settimane caratterizzate da condizioni meteorologiche estive con temperature elevate (ieri massima di +33,4°C a Riccò del Golfo, nello spezzino, massime sopra i +30°C a Genova e La Spezia) e rare precipitazioni, la regione si appresta a sperimentare una fase meteorologica decisamente diversa.

Responsabile di questo cambiamento di scenario è una saccatura presente sulla Francia: oggi domenica 25 luglio, il flusso umido meridionale che la precede potrà dar luogo a rovesci e temporali sui versanti padani, in particolare quello occidentale, e il settore centrale della regione (in mattinata deboli precipitazioni si sono registrate tra valle Stura e Ponente genovese). La saccatura, poi, avanzerà lentamente da ovest verso est rinnovando e accentuando le condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi anche forti, in particolare tra la notte e la mattinata di domani, lunedì 26 luglio. I fenomeni sono previsti soprattutto sul centro della regione e i versanti Padani, ed andranno attenuandosi dal pomeriggio; l’instabilità, però, permarrà anche tra la notte e la mattina di martedì 27 luglio con possibili fenomeni temporaleschi specie sul centro Levante della regione.

Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali (mentre questa mattina una raffica settentrionale ha toccato 96,8km/h a Fontana Fresca, nel comune di Sori in provincia di Genova).

Ecco i fenomeni previsti dall’Avviso meteorologico emesso questa mattina:

Oggi, domenica 25 luglio: un flusso umido meridionale determina condizioni di instabilità con possibili rovesci o isolati temporali specie su B, D e parte occidentale di E. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per raffiche di vento/trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC e sui rilievi di DE in graduale attenuazione. Mare molto mosso su BC in calo. Disagio fisiologico per caldo su ABC.

Domani, lunedi’ 26 luglio: Ulteriore aumento dell’instabilità con possibili precipitazioni di intensità fino a forte specie sul centro della regione tra la tarda notte e la mattinata. Alta probabilità di temporali forti e organizzati su BDE, bassa probabilità altrove. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso specie nelle aree urbane e nelle valli interne poco ventilate.

Dopodomani, martedi’ 27 luglio: Persistono condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali anche moderati specie su BCE, più probabili nella prima parte della giornata. Seguire i prossimi aggiornamenti. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso specie nelle aree urbane e nelle valli interne poco ventilate.