Allerta Meteo Lombardia: criticità “arancione” per rischio temporali, codice “rosso” per Como

MeteoWeb

Regione Lombardia ha diramato l’allerta meteo per oggi con livello arancione, moderato, per il rischio di temporali forti su Milano e Como. In particolare per Como, già duramente colpita dal maltempo nei giorni scorsi, è stato previsto un codice rosso per rischio idrogeologico.

L’instabilità è prevista in aumento nel tardo pomeriggio di oggi e soprattutto in serata, con il transito di perturbazioni che completeranno il loro passaggio nella mattinata di domani. Sono possibili temporali di forte intensità con grandine e raffiche di vento.