Allerta Meteo, attenzione a Martedì 13 Luglio: sarà una giornata terribile in tutt’Italia. Temporali devastanti al Nord, caldo africano al Sud

L’Italia si prepara a un’altra giornata di maltempo estremo: domani, Martedì 13 Luglio, avremo forti temporali sulle Regioni del Nord, in estensione anche al Centro in serata. La protezione civile ha già lanciato un avviso di allertamento meteorologico proprio per la giornata di domani, e le previsioni meteo sono effettivamente molto preoccupanti. Forti piogge e temporali colpiranno tutto il settentrione, in intensificazione già nel corso della mattinata in modo particolare sulle Alpi al confine tra Svizzera e Lombardia.

Il maltempo si intensificherà nel pomeriggio su gran parte del Centro/Nord, non solo Triveneto ma anche Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche settentrionali. I temporali saranno molto violenti, a tratti distruttivi, con grandinate e trombe d’aria analoghe a quella della scorsa settimana.

Al contrario, per il Sud sarà un Martedì di fuoco: il caldo africano aumenterà ancora con temperature superiori ai +40°C su gran parte del territorio, e soprattutto in Sicilia dove avremo picchi di +44°C tra Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta. Attenzione anche in Puglia, dove le massime supereranno i +42°C tra Bari e Foggia.

Sarà l’ultima giornata di super-caldo al Sud: da Mercoledì 14 e Giovedì 15 inizierà gradualmente un periodo meteorologicamente nuovo, diverso, molto più fresco e perturbato anche al Sud. Proprio nel cuore dell’estate, quindi, avremo un lungo periodo condizionato da piogge, temporali e temperature fresche, di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo, già a partire da questo weekend che vedrà i primi fenomeni di maltempo colpire il Centro Sabato e il Sud Domenica, per poi intensificarsi nei primi giorni della prossima settimana.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: