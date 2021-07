Allerta Meteo Piemonte: in arrivo rovesci e temporali nelle prossime ore, possibili grandinate e forti raffiche di vento

MeteoWeb

Arpa Piemonte, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali.

Sono previsti intensi rovesci, fulminazioni, forti raffiche di vento e locali grandinate, l’effetto della vasta area depressionaria con minimo sul Nord Europa, che ha convogliato infiltrazioni di aria più fresca in quota.

Sono attesi rovesci e temporali particolarmente intensi sulle zone a nord del Po, in estensione dal pomeriggio e nella notte su tutta la regione. I fenomeni più intensi potranno essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.