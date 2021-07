Allerta Meteo Toscana: codice giallo per pioggia, vento e mare mosso

MeteoWeb

Allerta Meteo codice giallo, con vigilanza, per pioggia, temporali, vento e mare mosso in Toscana: il bollettino è stato emesso dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale toscana in riferimento alla notte e alle prime ore del mattino di domani, domenica 1 agosto, per il transito di una perturbazione più attiva sulle zone centro settentrionali della regione con temporali e forti venti di libeccio.

Sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone di nord-ovest, in rapido trasferimento alle zone interne centro-settentrionali. Piogge molto isolate altrove. Oltre a pioggia e temporali nelle aree di nord-ovest e cento settentrionali saranno possibili anche grandinate e forti raffiche di vento, anche sull’arcipelago a nord di Capraia. Si prevede per domenica mare molto mosso, tendente ad agitato nel pomeriggio, sui settori settentrionali e al largo.