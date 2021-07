Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali sulle zone occidentali

MeteoWeb

In Toscana oggi sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco sulle zone occidentali: per tale motivo la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo, in base alla quale sono attese piogge su gran parte del territorio regionale fino alle 22 di stasera 16 luglio.

Sempre nelle zone occidentali della Toscana, i temporali potranno essere localmente anche forti ed essere associati a colpi di vento e grandinate. Interessate dal maltempo quasi tutte le province, con l’esclusione di quelle di Pisa ed Arezzo.