Allerta Meteo Toscana: rapida perturbazione in arrivo, scatta il codice giallo per temporali

Allerta meteo in Toscana per le prossime ore: una rapida perturbazione è in arrivo su gran parte della regione, in particolare nelle zone centro settentrionali dalle 13 alla mezzanotte di oggi, giovedì 8 luglio.

Sono previsti temporali isolati anche di forte intensità, possibili colpi di vento sull’Appenino e grandinate.

Secondo il bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, le province interessate dal codice giallo sono quelle di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Prato dove sono possibili temporali, anche forti, ma localizzati.