Allerta Meteo Toscana: temporali e mareggiate in arrivo, domani criticità gialla

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo valida per tutta la Toscana: una rapida perturbazione con temporali anche forti è in arrivo su tutto il territorio a partire dalle ore 8 di martedì 13 luglio fino a mezzanotte. Nella stessa giornata, in serata, a partire dalle 20 fino a mezzanotte è previsto mare agitato su tutto l’Arcipelago a nord dell’isola d’Elba e lungo la costa a nord di Piombino. Le isole potranno essere interessate, sempre a nord dell’Elba, anche da forti raffiche di vento.

Sono attese precipitazioni prevalentemente temporalesche a carattere sparso nelle zone interne, e a carattere più isolato lungo il litorale. Le piogge potrebbero essere più frequenti e probabili a nord ovest e sui rilievi. Previsti temporali anche forti un po’ su tutta la regione con possibilità di vento e grandinate.