Allerta Meteo Trentino: temporali intensi tra sabato e domenica, rischio allagamenti e frane

“Oggi, venerdì, la giornata sarà in gran parte soleggiata ma nel corso del pomeriggio e specialmente in serata, come comunica Meteotrentino, aumenterà il rischio della formazione di qualche temporale, eventualmente anche di forte intensità“: lo rende noto la provincia di Trento. “Non è escluso che eventuali fenomeni possano continuare anche nella notte tra venerdì e sabato.

Attenzione poi alla giornata di sabato. Anche in questo caso le condizioni meteo dovrebbero mantenersi buone per gran parte della giornata ma il rischio di rovesci e temporali tenderà gradualmente ad aumentare nel corso del pomeriggio, per diventare marcato in serata“. Nel programmare attività all’aria aperta “occorrerà quindi tenere presente, specie in montagna, la possibilità che il tempo peggiori, anche repentinamente, nel corso del pomeriggio“.

Per la serata di sabato e la giornata di domenica la Protezione civile trentina ha emanato un avviso di “Allerta ordinaria” (gialla). Si prevede infatti il transito di una perturbazione che causerà precipitazioni diffuse a carattere temporalesco intenso. Le maggiori criticità previste sono legate al rischio di allagamenti, frane smottamenti, forti raffiche di vento, grandinate e fulminazioni. I fenomeni saranno in graduale attenuazione ed esaurimento nella seconda parte di domenica.