Allerta Meteo Veneto: in arrivo forti rovesci sui rilievi, stato di attenzione sui bacini montani

In base alle previsioni meteo, in Veneto, nel pomeriggio e sera di oggi, il tempo sarà a tratti instabile specie su zone montane e pedemontane dove sono probabili rovesci e temporali locali e sparsi. Non sono da escludere fenomeni intensi con forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, fissando – dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte – lo stato di Attenzione (allerta gialla) nei bacini: Alto Piave (Bl); Piave Pedemontano (Bl-v); Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone; Adige Garda e Monti Lessini (Vr). La criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.