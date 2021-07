Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per temporali fino alle 24 di domani

MeteoWeb

Una fase di maltempo e’ in arrivo in Veneto. Sulla base delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un’allerta meteo, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticita’ Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta (gialla) ha validita’ dalle 14.00 di oggi alle 24 di domani, lunedi’ 26 luglio.

Le previsioni, indicano nel pomeriggio/sera di oggi, domenica 25, e nel corso domani, lunedi’ 26, tempo a tratti instabile con rovesci e temporali sparsi, oggi piu’ probabili su zone montane/pedemontane, domani, anche sul resto della regione. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).