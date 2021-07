Allerta Meteo Veneto, temporali in arrivo in serata: stato attenzione per criticità idrogeologica

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino, valido fino alla mezzanotte di domani, nel quale viene decretato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in tutti in bacini del Veneto. Le previsioni indicano tra sabato sera e domenica sera tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali. La prima fase sarà tra la serata di oggi e l’alba di domani, domenica, con fenomeni da locali a sparsi; non si esclude qualche temporale intenso (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

Nel pomeriggio-sera di domenica nuova fase di instabilità con fenomeni più diffusi e possibili temporali anche forti. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe infatti creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento dell’Alto Piave bellunese, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini.