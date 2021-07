Allerta meteo, violenti temporali nelle prossime 24-36 ore al Nord: fino a 150mm di pioggia, elevato rischio dissesti

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, è arrivato il maltempo su diverse regioni settentrionali. Rovesci e temporali sono in atto su gran parte del Piemonte centro-settentrionale, diffusamente anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, seppure in forma più irregolare e localizzata, e un temporale isolato, ma piuttosto forte, sta interessando in queste ore il Mantovano sudorientale e il Rodigino centro-occidentale. Ma il maltempo è atteso per tutta la sera, nella notte prossima e anche per gran parte della giornata di domani. Quindi le regioni settentrionali vedranno un’altra fase temporalesca piuttosto intensa.

Andando più nel dettaglio, nelle prossime ore serali i rovesci e i temporali più intensi interesseranno parte del Torinese, soprattutto centro-occidentale e settentrionale, il Biellese, la Valle d’Aosta centro-orientale e gran parte del Piemonte settentrionale, alta Lombardia, Trentino-Alto Adige, verso l’alto Friuli. Attenzione a fenomeni forti tra Centro Nord Piemonte e alta Lombardia. Per la notte prossima, insisteranno rovesci e temporali diffusi tra Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Centro Nord Veneto e Friuli, con temporali ancora una volta più intensi, anche violenti sull’alta Lombardia e sul Nordest Piemonte, localmente anche su alto Friuli. Rovesci e temporali si spingeranno fino alla Liguria, alla Toscana centro-settentrionale, anche qui localmente violenti. Nubi in intensificazione sulla Sardegna, verso il medio Tirreno con qualche pioggia o temporale a carattere sparso. Per il corso di domani, domenica 1 agosto, rovesci e temporali diffusi su buona parte dei settori centro-orientali del Nord, ancora una volta forti su alta Lombardia, sul Friuli-Venezia Giulia un po’ tutto e tra il Levante ligure e la Toscana settentrionale. Altri rovesci sul Centro Nord della Toscana, occasionali su Lazio e sulla Sardegna; nubi in aumento anche localmente sulla Sicilia e al Sud, ma qui senza fenomeni degni di nota. Massima allerta su Nordest Piemonte e ancora più sull’alta Lombardia, soprattutto Comasco, Lecchese, Sondriese centro occidentale, poiché, stando alle previsioni meteo, sono attesi su queste aree fenomeni violenti, fino a 150mm di pioggia entro domani sera, con elevato rischio dissesti, peraltro su un territorio già fortemente provato dal maltempo dei giorni scorsi.