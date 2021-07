Meteo Sardegna, altro weekend bollente: allerta per temperature elevate e allarme arancione per incendi

MeteoWeb

Il caldo non mollerà la presa sulla Sardegna, da una decina di giorni nella morsa di temperature bollenti. Anche sabato 31 luglio e domenica 1 agosto sono previste temperature elevate. Temperature in aumento sino a +37°C a Cagliari tra domenica 31 luglio e lunedi’ 1 agosto.

Per domani, inoltre, la Protezione civile regionale mantiene l’allerta arancione per gli incendi. Rischio incendio alto con attenzione rinforzata in quasi tutta l’isola e un preallarme tra Oristanese, Nuorese e il sud dell’Isola e “Le condizioni – recita il bollettino di pericolo incendi – sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, puo’ raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorche’ rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale“.