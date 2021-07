MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per domani, domenica 25 luglio. Temperature elevate in tutta l’isola, in particolare nel Trapanese.

Pericolosità incendi alta nel Trapanese. Livello di preallerta e pericolosità media per quanto riguarda il rischio incendi in tutte le altre province della Sicilia.