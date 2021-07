La Protezione civile della Regione Siciliana ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore per domani, martedì 13 luglio. Livello di allerta rosso per incendi nelle province di Catania, Enna, Siracusa e Trapani, e di preallerta (arancione) nel resto dell’isola.

Per quanto riguarda le ondate di calore, livello 1 (giallo) a Catania; livello 2 (arancione) a Palermo.

Di seguito, i dettagli del bollettino.