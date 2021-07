La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino di allerta per ondate di calore e rischio incendi per le prossime 24 ore. Pericolosità alta per rischio incendi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo, dove il livello di allerta è rosso per tutta la giornata di domani, domenica 11 luglio. Pericolosità media e stato di preallerta (arancione) per il rischio incendi in tutte le altre province della regione.

