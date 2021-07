Allerto Meteo Valle d’Aosta: criticità gialla sulla regione, possibili grandinate sparse

Il Centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta ‘gialla’ per ordinaria criticita’ idrogeologica e per temporali forti e diffusi su tutto il territorio della Valle d’Aosta, valido dalle 14 di martedi’ 13 luglio. “Oggi pomeriggio – si legge – ancora marcata instabilita’ a causa dell’ingresso della parte piu’ fredda della perturbazione, con rovesci e temporali sparsi, piu’ organizzati da meta’ pomeriggio sino all’inizio della serata. Poi fenomeni in attenuazione. Possibili grandinate sparse; raffiche di vento forte in prossimita’ dei temporali“. Lo zero termico passera’ dai 2.800 metri del 13 luglio ai 2.600 (mattino del 14 luglio) e 3.400 metri (pomeriggio).