Anche il Molise stretto nella morsa degli incendi: roghi in almeno 20 Comuni, minacciate case e aziende

Anche il Molise è in piena emergenza incendi: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati roghi in almeno 20 Comuni, tra cui, l’ultimo, a Mirabello (Campobasso), dove i residenti hanno dovuto abbandonare per alcune ore le loro case, e l’emergenza è rientrata all’alba.

Le fiamme, oltre alle abitazioni, hanno minacciato anche aziende e stalle. Sul posto decine di uomini tra vigili del fuoco e volontari, ed anche diversi canadair e elicotteri.

In provincia di Campobasso altri incendi si sono registrati a Petacciato, Termoli e Campomarino, Gildone, Pietracatella, Santa Croce di Magliano, Rotello, Ururi.

In provincia di Isernia le fiamme sono divampate a Longano, Sant’Elena Sannita, Macchiagodena, Frosolone Carovilli, Monteroduni, Agnone, Venafro.