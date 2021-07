Antico guscio d’uovo di struzzo rivela nuove prove di cambiamenti climatici estremi e i loro effetti sui nostri antenati

Le prove di un antico guscio d’uovo hanno rivelato nuove importanti informazioni sull’estremo cambiamento climatico affrontato dai primi antenati umani. Una recente ricerca mostra che parti dell’interno del Sudafrica che oggi sono aride e scarsamente popolate, un tempo erano zone umide e praterie, da 250.000 a 350.000 anni fa, in un momento chiave dell’evoluzione umana.

Philip Kiberd e il dottor Alex Pryor, dell’Università di Exeter, hanno studiato gli isotopi e l’amminoacido da frammenti di gusci d’uovo di struzzo scavati nel sito dell’età della pietra medio alta di Bundu Farm, nella regione superiore del Karoo del Capo Settentrionale. È uno dei pochissimi siti archeologici datati da 250.000 a 350.000 in Africa meridionale, un periodo di tempo associato alla prima comparsa di comunità con le firme genetiche dell’Homo sapiens .

Questa nuova ricerca supporta altre prove, da ossa di animali fossili, che le comunità passate nella regione vivevano tra mandrie al pascolo di gnu, zebre, piccole antilopi, ippopotami, babbuini e specie estinte di Megalotragus priscus ed Equus capensis, e cacciavano questi insieme ad altri carnivori, iene e leoni. Dopo questo periodo di clima e ambiente equo, le prove del guscio d’uovo – e i precedenti ritrovamenti del sito – suggeriscono che dopo 200.000 anni fa i climi più freschi e umidi lasciarono il posto a una crescente aridità. Un processo di cambiamento dei climi umidi e secchi riconosciuto come motore del ricambio e dell’evoluzione delle specie, incluso l’Homo sapiens .

Lo studio, pubblicato sul Bollettino archeologico sudafricano, mostra che l’estrazione di dati isotopici dai gusci d’uovo di struzzo, che si trovano comunemente nei siti archeologici dell’Africa meridionale, è un’opzione praticabile per i siti all’aperto con più di 200.000 anni. La tecnica che prevede la macinazione di una piccola parte del guscio d’uovo in polvere consente agli esperti di analizzare e datare il guscio, che a sua volta fornisce una correzione sul clima e sull’ambiente del passato.

L’uso del guscio d’uovo per indagare sui climi del passato è possibile poiché gli struzzi mangiano le foglie più fresche di arbusti ed erbe disponibili nel loro ambiente, il che significa che la composizione del guscio d’uovo riflette la loro dieta. Poiché le uova vengono deposte durante la stagione riproduttiva attraverso una breve finestra temporale, le informazioni trovate nel guscio d’uovo di struzzo forniscono un’immagine dell’ambiente e del clima prevalenti per un preciso periodo di tempo.

Bundu Farm, dove è stato recuperato il guscio d’uovo, è una fattoria remota a 50 km dalla cittadina più vicina, situata in un ambiente semidesertico secco, che sostiene un piccolo gregge di pecore. Il sito è stato scavato per la prima volta alla fine degli anni ’90 con materiale conservato al McGregor Museum, Kimberley (MMK). Lo studio aiuta a colmare una lacuna nelle nostre conoscenze per questa parte del Sud Africa e mette saldamente il sito di Bundu Farm sulla mappa.

Philip Kiberd, che ha guidato lo studio, ha dichiarato: “Questa parte del Sudafrica è ora estremamente arida, ma migliaia di anni fa sarebbe stato un paesaggio simile all’Eden con laghi e fiumi e abbondanti specie di flora e fauna. La nostra analisi del il guscio d’uovo di struzzo ci aiuta a comprendere meglio gli ambienti in cui si stavano evolvendo i nostri antenati e fornisce un contesto importante in cui interpretare i comportamenti e gli adattamenti delle persone in passato e come questo alla fine ha portato all’evoluzione della nostra specie”.